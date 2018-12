© AFP

Um zweeten Dag vun der Tour de Ski am Laanglaf gouf et ee Wiessel un der Spëtzt vum General bei den Dammen.Iwwer 10 Kilometer am Skating konnt sech Natalia Nepryaeva zu Toblach an Italien um Sonndeg d'Victoire sécheren. D'Russin hat um Enn e Virsprong vun nëmmen 0,3 Sekonnen op d'Norwegerin Ingvild Flugstad Östberg. Um Podium stoung nach d'Russin Anastassia Sedowa mat engem Réckstand vu ronn 10 Sekonnen.Fir d'Nepryaeva war et déi 1. Victoire am Weltcup. Opgrond vun de Bonussekonnen ass si och elo déi nei Leaderin bei der Tour de Ski. D'Schwedin Sina Nilsson, déi als Leaderin um Sonndeg nach an d'Course gaange war, ass iwwert déi 10 Kilometer net iwwert déi 39. Plaz erauskomm an huet 1 Minutt a 50 Sekonne verluer.