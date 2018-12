© AFP

Nom éischten Duerchgang vum 1. Sprange bei der Véierschanzentournée loung den Tschech Roma Kudelka a Féierung, dat virun den zwee Däitschen Karl Geiger a Stephan Leyhe.Am zweeten Duerchgang sollt dëst Tëscheresultat awer nach eng Kéier op d'Kopp gestallt ginn. Um Enn war et nämlech de Japaner Ryoyu Kobayashi dee sollt gewannen. Hien hat um Enn 0,4 Punkte Virsprong op de Markus Eisenbichler aus Däitschland. Um Podium stoung nach de Stefan Kraft aus Éisträich. Hien hat e Réckstand vun 1,8 Punkten.Kudelka, Geiger a Leyhe sinn nach op d'Plazen 11, 12 an 13 zeréckgefall.Fir den Titelverdeedeger Kamil Stoch war et beim Optakt déi 8. Plaz. Hien huet e Réckstand vu 14,7 Punkten.Fir d'Schisprénger geet et elo weider op Garmisch-Partenkirchen. Op Neijoerschdag ass hei dat zweet Sprangen.