35. Oplo vum Silvesterlaf zu Rammerech (31.12.2018) Eng 400 Leefer a Leeferinne waren an de Stroosse vum Dierfchen ënnerwee an d'Spektateure waren do, wou d'Leefer am meeschten hu mussen op d'Zänn bäissen.

D'Traditioun wëllt awer, dass dës Course mam prestigiéisen Tréierer Silvesterlaf zesummefält. An do war och dëst Joer erëm e groussen Deel vun eise beschte Leefer um Depart.Zu Rammerech huet dogéint d'Quantitéit gestemmt. Eng 400 Leefer a Leeferinne waren an de Stroosse vum Dierfchen ënnerwee, an d'Spectateuren hate sech do ugesammelt, wou d'Leefer am meeschten hu mussen op d'Zänn bäissen. Hei geet et nämlech kräfteg biergop an och de Biergof geet an d'Been. De Parcours zu Rammerech ass awer zuschauerfrëndlech, déi ganzen Zäit si Leefer ze gesinn.Virop hat sech e Grupp vu 4 Leefer un der Spëtzt ofgesat. Am Laf vun de Joren ass et ëfters de Fall gewiescht, dass auslännesch Leefer d'Nues vir haten. Och dëst Joer war dat net aneschters. De Ludwig Lefebvre gewënnt virum Nicolas Navet. De Christoph Kass leeft als beschte Lëtzebuerger als 3. iwwert d'Linn.Souverän gewënnt d'Liz Nepper d'Course vun den Damme virum Anny Wolter an dem Runa Eglissdottir.Eis 2 fréier Cracken, de Vincent Nothum an de Pascal Groben, 23. respektiv 24., hu gewisen, dass de Spaass um Lafe bei hinnen net gestuerwen ass an dass d'Form och nach ëmmer méi wéi respektabel ass.