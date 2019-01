© Christian Schmit

Vu Garmisch-Partenkirchen de Christian Schmit



Traditionell tëscht Chrëschtdag an Neijoerschdag gëtt et ee sportlechen Highlight: d'Véierschanzen-Tournée, ee richtege Publikumsmagnéit op deene 4 Plazen an och op der Tëlee. No Obersdorf gouf en Dënschdeg zu Garmisch-Partenkirchen gesprongen.A beim Neijoerschsprange konnt sech de Japaner Ryoyu Kobayashi, wéi och schonn am éischten Tour zu Oberstdorf, d'Victoire sécheren. Ganz knapp hannendru lant den Däitsche Markus Eisenbichler, deen och schonn zu Oberstdorf op der zweeter Plaz war. Plaz 3 huet sech den Däitschen Dawid Kubacki geséchert.E Freideg geet et weider zu Innsbruck an e Sonndeg ass dann den Ofschloss zu Bischofshofen.De Christian Schmit war beim Neijoerschsprangen an huet sech och mat deem Mann ënnerhalen, deen 2002 als Éischten déi 4 Kompetitioune vun der Tournée gewanne konnt, dem Sven Hannawald.