Op Neijoerschdag war den 3. Dag mat engem Sprint am Skating bei den Dammen an den Hären zu Val Müstair an der Schwäiz.

Bei den Häre konnt sech den Norweger Johannes Hoesflot Kläbo duerchsetzen, nodeems hien och schonn d'Optaktcourse zu Toblach an Italien gewanne konnt.Zweete gouf den Italiener Federico Pellegrino, Drëtten de Russ Sergey Ustiugov - am Fotofinish op 1 Honnertstelsekonn op de Fransous Richard Jouve.Bei den Damme war d'Schwedin Stina Nilsson déi Séierst, virun den zwou Amerikanerinnen Sophie Caldwell an Jessica Diggins, allebéid op 2,27 Sekonnen.Bei der Tour de Ski, déi vum 29. Dezember bis de 6. Januar geet, stinn elo d'Laangdistanzen um Programm. E Mëttwoch geet et zu Oberstdorf weider.