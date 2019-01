Arsenal ka sech doheem kloer mat 4:1 géint Fulham behaapten, Tottenham geet och kloer mat 3:0 op Cardiiff wannen an Everton muss sech doheem Leicester mat 0:1 geschloe ginn.Doduerch bleift Tottenham uewen drun an ass aktuell Zweeten an der Tabell.Den Tabellenéischte Liverpool an den Tabellendrëtte Manchester City mussen awer nach spillen - an zwar géinteneen! Den 3. Januar ass dësen Duell, déi aner 6 Matcher vum 21. Spilldag ginn e Mëttwoch gespillt.