Am nationalen Härebasket geet et no enger kuerzer Paus iwwer d'Chrëschtdag nees viru mam 15. Spilldag.

Den aktuelle Tëschebilan gesäit fir Ekipp wéi d'Etzella an Esch extrem gutt aus, ma zu Walfer geet et géint den Ofstig.

D'Etzella huet vun den éischte 14. Matcher der 13 gewonnen, dat seet genuch. Et schéngt, wéi wann dës Saison d'Chance op den Titel sou grouss wéi schonns laang net méi ass, mengt och den RTL-Expert an Nationaltrainer Ken Diederich. D'Etzella wier den Ament déi bescht Ekipp a wieren de grousse Favorit, ma nawell ass de Ken Diederich der Meenung, dass een d'Amicale net ënnerschätzen dierft.



Hannert der Etzella kënnt mat 2 Punkten Ecart de Basket Esch. Och mat Steesel ass trotz dem groussen Ëmbroch nees ze rechnen. De Racing ass dem Ken Diederich no bis ewell déi positiv Iwwerraschung. De Géigendeel ass zu Walfer d'Situatioun. D'Résidence huet bis ewell nëmmen zwee Matcher gewonnen. Dat wier enttäuschend, si missten den Ufank vum Championnat vergiessen a sech elo ganz op d'Réckronn konzentréieren, fir nach an der héchster Divisioun ze bleiwen.



Fir déi lescht Plaz am Playoff streide sech den Ament nach d'Sparta, d'Musel Pikes an och d'Fiels kënnt nach a Fro.