No 3 Partien um 1. Januar goufen der um 2. nach eemol 6 vum 21. Spilldag gespillt. En Donneschdeg ass et dann de Schock Manchester City géint Liverpool.

An esou sinn d'Mëttwochsmatcher ausgaangen:FC Chelsea-Southampton 0:0Huddersfield-Burnley 1:2West Ham United-Brighton 2:2Wolverhampton-Crystal Palace 0:2Bouirnemouth-Watford 3:3Newcastle-Manchester United 0:2Domat Chelsea weider 4. a Manchester United weider 6. an der Tabell.En Dënschdeg konnt sech Arsenal doheem kloer mat 4:1 géint Fulham behaapten, Tottenham goung och kloer mat 3:0 op Cardiff wannen an Everton hat sech mussen doheem Leicester mat 0:1 geschloe ginn.Doduerch ass Tottenham uewen dru bliwwen, als Zweeten an der Tabell.Eng Partie vum 21. Spilldag bleift ze spillen: Den Tabellenéischte Liverpool spillt en Donneschdeg den Owend um 21 Auer eiser Zäit zu Manchester géint City.