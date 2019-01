X

De siwefache Formel1 Weltmeeschter war den 29. Dezember 2013 verongléckt a gouf am September 2014 an d'Schwäiz rapatriéiert, wou hie weiderhi komplett ofgeschiermt ass vun der Ëffentlechkeet. De Michael Schumacher war deemools mam Kapp op engem Fiels opgeschloen. Säin Helm war dobäi futti gefuer. De fréiere Formel1 Pilot huet musse mat engem schwéieren Scheedel-Hir-Trauma noutoperéiert ginn.



Seng Famill huet zanterhier keng Informatiounen iwwert de Papp vun engem Meedchen an engem Jong erausginn a verweist op seng Privatsphäre.



Och elo fir säi 50. Gebuertsdag huet sech dorunner net vill geännert. Seng Fra Corinna huet an engem Communiqué just wësse gelooss, dass seng Fans a Frënn sech kënne sécher sinn, dass hien an de beschten Hänn ass, an dass se alles maachen, fir him ze hëllefen. Seng Fra freet ëm Versteesdemech, wann ee sech nom Michael senge Wënsch géif riichten, a sou ee sensibelt Thema wéi Gesondheet, sou wéi fréier och, an der Privatsphär géif beloossen.

D'Famill seet am selwechten Ament awer och Merci fir d'Ënnerstëtzung a Frëndschaft a wënscht de Fans e gesond a glécklecht Joer 2019.





Fir de Fans e Kaddo ze maachen, huet d'Keep Fighting Foundation e virtuelle Musee geschaf, a Form vun enger App. Mat dëser App kann een dem Michael Schumacher seng Karriär nach emol Revue passéiere loossen. Domat wéilt een de Focus op dem Schumi seng Victoiren, seng Rekorder a säi Jubel leeën, an net op den dramateschen Accident vum 29. Dezember 2013.