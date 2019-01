© AFP

De Johannes Heosflot Klaebo hat no de 15 Kilometer zu Oberstdorf an Däitschland ee Virsprong vun 0,4 Sekonnen op de Russ Sergej Ustjugow. Drëtte war de Russ Alexander Bolschunow mat engem Réckstand vun 1 Minutt an 8 Sekonnen.Mat senger Victoire vun der 5. Etapp vun der Tour de Ski bleift de Klaebo a Féierung. Hien huet e Virsprong vu ronn 5 Sekonnen op de Russ Ustjugow.D'Course-Poursuite, déi mat den Ofstänn vum Tour-de-Ski-General gestart ginn ass, huet iwwer wäit Strecken dat nämmlecht Bild gewisen. De Leader Klaebo war als Éischten op d'Streck gaangen, 15,4 Sekonne méi spéit den Ustjugow, de Bolschunow als Drëtte mat 46 Sekonne Réckstand. No knapp 2 Kilometer hat den Ustjugow de Klaebo agefaangen. Béid Athleten hunn un der Spëtzt eng souverän Course gemaach, déi de Klaebo um Enn am Sprint fir sech entscheet huet. De Bolschunow konnt keng Zäit gutt maachen an huet esouguer Sekonnen op déi zwee un der Spëtzt verluer.