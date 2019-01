Bei der Véierschanzentournée am Schisprangen ass um Freideg zu Innsbruck dat drëtt Sprangen.

An der Qualifikatioun konnt sech en Donneschdeg de momentane Leader, de Japaner Ryoyu Kobayashi op en Neits duerchsetzen.

Den Däitschen Markus Eisenbichler, deen fir den Ament Zweeten ass, gouf an der Qualifikatioun just den 32ten.



Markus Eisenbichler zu Innsbruck an der Qualifikatioun net a Form

Den éischten Duerchgang fänkt e Freideg de Mëtteg um 14 Auer un.