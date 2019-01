An der Paus vun engem Preparatiounsmatch fir EM-Qualifikatioun goufen d'Halleffinallen an der Coupe de Luxembourg am Handball ausgeloust. Bei den Hären ginn et direkt zwee Spëtzematcher mat Diddeleng-Käerjeng a Bierchem-Esch. Bei den Dammen trëfft Dikrech op de Museldall a Käerjeng kritt et mat Esch ze dinn, woubäi déi Escher Dammen hei en Avantage vun 3 Goler hunn. D'Halleffinalle ginn an der Coque de 27. respektiv den 28. Februar gespillt.

Preparatiounsmatch géint d'USA

De Match hat ausgeglach ugefaangen an esou stoung et 6:6 no 12 Minutten. D'Amerikaner waren an dëser Phas duerch hire Golkipp an hir Konteren opgefall. Ma lues a lues hunn d'Lëtzebuerger awer besser an de Match fonnt an esou stoung et no 30 Minutten 17:12 fir d'Rout Léiwen.