Déi éischt Hallschent vun der Saison war den Enes Mahmutovic u Yeovil Town an der League Two an England ausgeléint. Hei koum de Lëtzebuerger Nationalspiller nëmmen op 5 Asätz. Elo ass de Mahmutovic zeréck zu Middlesbrough a spillt do fir d'U23-Ekipp an der Premier League 2. E Freideg den Owend stoung den Inneverteideger an der Startformatioun. Um Enn gouf et een 2:2 zu Fulham.