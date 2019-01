© Maya & Robert Straus

No der kuerzer Paus iwwer Chrëschtdag a Silvester gouf um Samschdeg nees d'Championnat am Basket lancéiert. Fir d'Dammen an d'Hären ass et de 15. Spilldag an der Total League.Bei den Häre bleift de Basket Esch duerch eng 81:73-Victoire géint d'Musel Pikes weider um Leader Ettelbréck drun. Den T71 Diddeleng hat wéi erwaart keng Problemer bei de Kordall Steelers a gewënnt mat 106:75.Bei den Damme gouf et eng wichteg Victoire fir d'Etzella zu Wolz, de Gréngewald huet knapp géint de Leader Diddeleng verluer an d'Musel Pikes hunn zu Esch gewonnen.

Häre-Basket

De Basket Esch bleift weider un der Etzella Ettelbréck drun. E Samschdeg den Owend huet ee sech an engem enke Match mat 81:73 géint d'Musel Pikes behaapt. D'Musel Pikes stinn an der provisorescher Tabell elo op der 6. Plaz. D'Sparta Bartreng kann um Sonndeg awer nees laanschtzéien.De Basket Esch war besser an d'Partie gestart a loung nom éischte Véierel mat 28:14 a Féierung. Duerno waren et dunn d'Musel Pikes, déi besser getraff hunn a bis d'Paus op 33:38 erukomm sinn. No der Paus war d'Partie ganz enk an d'Pikes sinn un den Escher dru bliwwen, konnten d'Féierung awer net iwwerhuelen. De Basket Esch ass mat engem Virsprong vu 6 Punkten an de lescht Véierel gaangen an et stoung 63:57 tëscht béiden Ekippen. Hei sollt sech näischt méi un der Féierung änneren och wann et bis zum Schluss enk war, gewënnt Esch mat 81:73 géint d'Pikes.Keng Problemer hat den T71 Diddeleng bei de Kordall Steelers. Muller a Co hu vun Ufank un den Toun an der Partie uginn. An hat sech bis d'Paus e kloere Virsprong vun 18 Punkten erausgespillt an et stoung 59:41. Am drëtte Véierel huet den T71 weider de Match bestëmmt a konnt sech ëmmer weider vun de Kordall Steelers ofsetzen. Mam Tëschestand vun 90:57 fir d'Gäscht ass et an déi lescht 10 Minutte gaangen. Um Enn stoung et 106:75 fir den T71 Diddeleng géint d'Kordall Steelers.Um Sonndeg spillen nach um 17.30 Auer d'Amicale géint de Racing an d'Résidence Walfer géint d'Sparta Bartreng.

Damme-Basket

E Samschdeg den Owend gouf et fir d'Etzella eng wichteg Victoire an der Course ëm eng Plaz am Playoff vum Championnat. D'Ettelbréckerinnen hu sech mat 79:62 zu Wolz behaapt a sech domadder géint een direkte Konkurrent Punkte geséchert. 3 Spilldeeg viru Schluss vun der Virronn steet d'Etzella op der 6. Plaz an der Tabell mat 23 Punkten. Hannert hinne steet de Gréngewald mat 22 Punkten a Wolz huet der 18.An den éischten 10 Minutte war et eng enk Partie tëscht Wolz an der Etzella an et stoung 17:20 aus Siicht vun de Gäscht. Bis d'Paus hunn d'Dammen aus den Däichwisen opgedréint, den Tempo erhéicht an esou sech ee komfortabele Virsprong vu 48:30 erausgespillt. Am drëtte Véierel konnt Wolz de Réckstand verkierzen, ma esou richteg ass een awer net erukomm. D'Etzella ass mat 58:50 an déi lescht 10 Minutte gaangen. Hei hunn d'Gäscht dunn de Match erëm an d'Hand geholl an de Virsprong nees vergréissert, fir um Enn kloer mat 79:62 zu Wolz ze gewannen.D'Jaksic huet fir Wolz 34 Punkte markéiert. Op der anerer Säit war d'Montgomery mat 25 Punkte bescht Spillerin.Spannend war de Match tëscht dem Basket Esch an de Musel Pikes. No den éischten 10 Minutte louchen d'Pikes mat 15:9 a Féierung. D'Ekipp ronderëm d'Cathy Schmit huet dëse Virsprong och mat an d'Paus geholl. Am drëtte Véierel ass de Basket Esch erukomm a konnt ausgläichen, sou datt et mat 49:49 an de leschte Véierel gaangen ass. Hei waren dunn d'Gäscht déi besser Ekipp a gewannen um Enn dach nach däitlech mat 71:58 beim Basket Esch.Bescht Spillerin beim Basket Esch war d'Barr mat 26 Punkten, dat virum Grieb mat 11 Punkten. Bei de Musel Pikes huet d'Chambers 24 Punkte gemaach an d'Schmit der 21.De Gréngewald huet um 15. Spilldag géint de Leader Diddeleng gekämpft, ma huet sech um Enn knapp misste mat 59:66 geschloe ginn. No den éischten 10 Minutte loung d'Lokalekipp mat 10:12 hannen, bis d'Paus konnt een de Match dréinen an et ass ee mat 39:26 an d'Paus gaangen. No engem schwaachen drëtte Véierel ass den T71 Diddeleng erëm erukomm, sou datt de Gréngewald am Ufank vum leschte Véierel nëmmen nach mat 43:41 a Féierung louch. Hei huet d'Lokalekipp de Leader misse laanschtzéie loossen an esou verléiert een um Enn mat 59:66.Bescht Spillerin beim Gréngewald war d'Louin mat 26 Punkten, beim T71 waren et d'Mreches an d'Lindstrom mat 16 Punkten.Um Sonndeg sinn et hei um 15.30 Auer nach d'Matcher Amicale Steesel géint Contern a Résidence Walfer géint Sparta Bartreng.