D'huet e Samschdeg an der 2. Däitscher Handball-Bundesliga mat Waiblingen géint den ongeschloenen HL Buchholz 08 - Rosengarten mat 28 op 27 gewonnen. Dobäi huet d'Lëtzebuergerin 3 Goler fir hir Ekipp markéiert. No engem Réckstand vun 9 Goler an der éischter Halbzeit war et eng staark Ekippeleeschtung, fir dëse Match nach ze gewannen.An der 2. Däitscher Basketball-Bundesliga hunn d'Gladiators Tréier mame Samschdeg eng souverän Victoire gefeiert. D'Ekipp ronderëm de Lëtzebuerger huet um 17. Spilldag mat 78:63 (17:21, 26:17, 22:16, 13:9) géint d'Hamburg Towers, den aktuell Tabellenzweeten, gewonnen. Den Thomas Grün huet 11 Punkte markéiert. D'Ekipp vun Tréier steet den Ament op der 6. Plaz an der Tabell. Déi 8 éischt Ekippe qualifizéiere sech fir d'Playoffs.