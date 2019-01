24. Editioun vum 5-Natiounen-Tournoi am Basket (06.01.2019) Den Tournoi ass all Joer enzwousch anescht a gëtt traditionell tëschent Chrëschtdag a Silvester organiséiert. Déi 24. Editioun war zu Lëtzebuerg.

Scho fir déi 24. Kéier gouf de Fënnef-Natiounen-Tournoi fir U14 Jongen a Meedercher ausgedroen. Bäi kalen Temperaturen dobaussen an deelweis och dobannen hunn d'Ekppen aus der Lorraine, dem Elsass, Baden-Württemberg, Berlin a Lëtzebuerg misse géinteneen untrieden. Fir d'Lëtzebuerger gëllt dësen Tournoi als Virbereedung op déi spéider international Erausfuerderunge mat der U16- an U18 Nationalekipp.

Fir déi jonk Athleten ass et och e besonneschen Challenge, fir géint Ekippen unzetrieden, déi insgesamt méi staark sinn.

Aus sportlecher Siicht kann ee mat der Leeschtung vun de Meedercher no 2 Victoiren an 2 Defaiten duerchaus zefridde sinn, an dat läit och an der Linn vun de leschte Joren. D'Jongen hirersäits hate géint déi physesch méi staark Géigner näischt ze Radetten a musse nach vill u sech schaffen. De Match géint den Elsass hu si mat 50 Punkten Ecart verluer. D'Lëtzebuerger hate virun allem Problemer mat der aggressiver Defense vun de Fransousen.

Dobäi sief ze bemierken, datt anescht wéi dLëtzebuerger, déi meescht franséisch Spiller an deem Alter schonn bis zu 6 Mol an der Woch trainéieren. Och wann d'U14-Jongen den Tournoi ouni Victoire hu missen ofschléissen, dierft et si weiderbréngen. A verschiddener vun deene jonke Kärele wäerten da bei der 25. Editioun vum Fënnef-Natiounen-Tournoi weise kënne wat si geléiert hunn.