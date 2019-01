© AFP

D'Ingvild Flugstad Östberg huet fir d'éischte Kéier an hirer Karriär d'Tour de Ski am Laanglaf gewonnen. D'Norwegerin war och op der leschter Biergetapp iwwer 9 Kilometer am Skating net ze bremsen. D'Flugstad Östberg hat um Enn uewen aus um Sommet vun der Alpe Cermis zu Val di Fiemme an Italien e Virsprong vun 2 Minutten an 42 Sekonnen op d'Russin Natalia Neprjajewa, wéi si iwwert d'Arrivée gelaf ass. Um Podium stoung nach d'Finnin Krista Parmakoski mat engem Retard vun 2 Minutten a 55 Sekonnen.D'Flugstad Östberg huet déi 13. Editioun vun der Tour de Ski déi ganzen Zäit iwwer dominéiert an um Sonndeg hir véiert Etapp noenee gewonnen. No zwou zweete Plazen an de leschte Joren, huet si sech dëst Joer de General an der Tour de Ski geséchert an domadder bewisen, datt si den Ament déi komplettst Laangleeferin ass.