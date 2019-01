Lafe fir de gudden Zweck beim Wanterlaf zu Réiden (06.01.2019) Fir d'13. Kéier gouf de Réidener Wanterlaf um Sonndeg organiséiert. Dëst ass e Laf, mat deem den Télévie an d'Trisomie 21 ënnerstëtzt ginn.

Do wou fréier déi Nojemer Gare stoung an de Charly do Halt gemaach huet, souz um Sonndeg déi Nojemer Musek. 73 Musikante koumen aus dem 300 Awunner groussen Dierfchen, eng ganz lëschteg Band, an hunn deene 1.500 Leefer d'Liewe verschéinert.Fir déi 72 Leefer aus dem Atert Lycée gesäit d'Gebai e Méindeg de Moien erëm no Schoul aus, well dann hunn d'Leit vum Organisatiounscomité erëm alles ewechgeraumt, an och d'Coiffeuren an d'Masseuren hunn hir Walissen gepaakt.