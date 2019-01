© pressphoto.rtl.lu (Archiv)

Dat mellen divers polnesch Medien um Méindeg de Moien.

De Chris Philipps steet elo also um Transfer-Maart an huet bis Enn des Mount fir en neie Veräin ze fannen. Op www.transfermarkt.de steet de Lëtzebuerger mat engem Maartwäert vun 1,25 Milliounen Euro. Hien hat nach e Kontrakt bis Enn 2019 beim Veräin aus der polnescher Haaptstad.



Zanter dem Trainerwiessel am August 2018, wou de Portugis Ricardo Sa Pinto d'Rudder iwwerholl huet, spillt de Lëtzebuerger Nationalspiller awer keng grouss Roll méi an der 1. Equipe.



Déi lescht Saison hat hien nach mat Legia Warschau den Doublé als Stammspiller feiere kënnen.

Nieft dem Chris Philipps mussen och de Jose Kante an de Cristian Pasquato sech en neie Veräin sichen.







26 zawodników znalazło się w kadrze Legii Warszawa na zimowe zgrupowanie w portugalskiej Troi, zaczynamy! #LegiaTroia pic.twitter.com/Q8wrigSRik — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) January 7, 2019

Och si goufe fir d'Trainingslager a Portugal net nominéiert.