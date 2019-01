Vum 6. op den 9. Februar ass am Tennis de Fed Cup am Nationalen Tenniszenter zu Esch.

Sport: Am meeschte gelies

© pressphoto Archiv

E Méindeg huet d'Kapitänin Anne Kremer d'Nimm vun de 5 Spillerinne bekannt ginn, déi selektionéiert goufen.

Et sinn d'Lëtzebuerger Nummer 1 Mandy Minella. Do dernieft goufen och nach d'Eléonora Molinaro, d'Claudine Schaul, Laura Correia an d'Marie Weckerle zeréckbehalen.

Trainer vun der FLT Selektioun ass de Fred Baade.