© PAUL ELLIS / AFP

Den FC Liverpool verléiert ganz iwwerraschend 1:2 géint d'Wolverhampton Wanderers a flitt domadder aus den engleschen FA Cups.

De Gäscht aus Wolverhampton ass et schonn an der 38. Minutt gelongen den 1:0 ze markéieren, dat duerch den Jimenez. Den Origi konnt dunn an der 51. Minutt den 1:1 markéieren. Ma nëmme 4 Minutten nom 1:1 gouf Liverpool awer nees mat engem Gol bestrooft, sou dass et bis zum Schluss beim 2:1 fir Wolverhampton bliwwen ass.

Liverpool ass domadder den 1. Favorit, deen et net an déi 4. Ronn vum briteschen Turnéier gepackt huet.