Frankräich

An der Coupe de la Ligue krutet mat dem Racing vuze dinn. An hei war et Stroossbuerg, déi no 28. Minutte konnten a Féierung goen, dat, nodeem dem Tete mat engem Feeler en Eelefmeter verursaacht hat. Den Ajorque huet sech dunn dës Geleeënheet net huele gelooss, fir den éischte Gol am Match ze schéissen. Lyon hat e bësse Pech, well e Gol vum Fekir gouf wéinst Abseits ofgepaff, den Terrier an den Depay hu just de Potto getraff an an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent huet de Fekir e Penalty laanscht de Gol geschoss.No der Paus huet den Traore et da besser gemaach an déi gutt Virlag vum Depay verwäerten. Ma d'Freet huet net laang gedauert, well 3 Minutte méi spéit, an der 52. Minutt, huet de Kone Stroossbuerg no engem Corner nees a Féierung bruecht. Béid Ekippen hunn nach weider no Vir gespillt, ma e Gol ass dobäi net erauskomm, esou datt Stroossbuerg auswäerts zu Lyon sech an der Coupe konnt mat 2:1 duerchsetzen.An den anere Véierelsfinalle trëfft Rennes op Monaco, de PSG empfänkt Guingamp a Le Havre muss op Bordeaux.Da gouf et nach zwee Matcher an der Ligue 1. Hei konnt sechmat 2:0 géitduerchsetzen, dat duerch Goler vum Majeed (62') a Pallois (81'). Tëschtansi keng Goler gefall.

England

An England war et dann e Match vum EFL Cup, aktuell och bekannt als Carabao Cup oder League Cup. Hei spillen d'Ekippen aus den véier héchsten Englesche Ligue géinteneen an de Gewënner qualifizéiert sech fir d'Uefa Europa League.Um Mëttwoch stounge sech heiangéintiwwer. Am d'Heemekipp konnt no 27 Minutten a Féierung goen. No engem Foul vum Arrizabalaga huet den Arbitter op de Punkt gewisen an de Kane huet sech net huele gelooss, fir de Ball eranzeschéissen. An der 40. Minutt hat den N'Golo Kanté dann eng gutt Chance op den Ausgläich, ma hie konnt no enger gudder Flank just de Potto treffen. Esou geet et mat 1:0 fir Tottenham an d'Paus.No der Paus hat wuel och Tottenham seng Chancen, ma Chelsea hat der méi an de Christensen eng ganz grouss, déi knapp laanscht de Potto gaangen ass. Pech hat d'Chelsea dann och nach, well an der 57. Minutt hat et no Handspill an Eelefmeter ausgesinn, ma den Arbitter huet dëst net esou interpretéiert. Och d'Awiesselspiller hunn net de wichtege Gol geschoss, esou datt Tottenham um Enn de Match mat 1:0 fir sech entscheet.Nächste Mëttwoch gëtt et dann nach de Retourmatch tëscht béiden Ekippen. An der anerer Halleffinall spillt Burton Albion aus der League One (drëtt englesch Liga) géint Manchester City.

Spuenien

Am eenzege Match an der Copa del Rey ass de Sportingaus der zweeter spuenescher Liga op den FCgetraff. An der 34. Minutt war den Aussesäiter duerch den Noblejas a Féierung gaangen, ma an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent huet de Parejo ausgeglach.Laang hat et no engem 1:1 ausgesinn, ma den Trainer vu Gijon huet dunn eng glécklech Hand bewisen. An der 78. Minutt huet hien de Blackman agewiesselt, deen eng Minutt méi spéit seng Faarwen nees a Féierung bruecht huet. Valencia konnt dorobber net méi reagéieren esou datt Gijon iwwerraschend den Allermatch géint Valencia ka gewannen.Déi aner Matcher vun der 16tels Finall ginn um Mëttwoch an Donneschdeg gespillt, d'Retourmatcher sinn déi nächst Woch.