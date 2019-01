© AFP

Domadder konnt do Mohamed Salah sech géint säi Klubkolleg Sadio Mane aus dem Senegal an de Stiermer vun Arsenal London Pierre-Emerick Aubameyang aus dem Gabun an der Finalronn duerchsetzen. Beschten Nowuessspiller gouf de Verdeedeger Achraf Hakimi, deen aktuell vu Real Madrid u Borussia Dortmund ausgeléint ass.Schonn an England gouf dem Salah zum Spiller vum Joer gewielt, dat souwuel vun de Fans, wéi och vun de Spiller aus der Premier League.