🗣Niko #Kovac zur Verpflichtung von Benjamin #Pavard: "Wir sind froh, dass wir ihn haben. Er ist ein toller Junge, der den nächsten Schritt wagen möchte." pic.twitter.com/VJdCNshfck — FC Bayern München (@FCBayern) January 9, 2019

Fir 5 Joer huet de jonke Verdeedeger bei de Münchener ënnerschriwwen, den neie Kontrakt leeft vum 1. Juli 2019 un. De Rescht vun der Saison wäert hie weider fir de VFB Stuttgart spillen.Scho virun der Weltmeeschterschaft hat den däitsche Rekordmeeschter de jonke Fransous op senger Lëscht stoen, et war awer net zum Transfert komm. 2016 war de Pavard vu Lille op Stuttgart gewiesselt an do gouf de franséischen Nationaltrainer op hien opmierksam. Op der WM stoung hie 6 vun de 7 Matcher fir de spéidere Weltmeeschter um Terrain an huet och de Gol vum Turnéier geschoss.Aktuell ass den 22 Joer jonke Defenseur awer blesséiert. Am Dezember huet hie sech e Muskelbündelriss zougezunn.