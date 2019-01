© Screenshot

D'Lëtzebuerger Häre si gutt an dëse Match erakomm a konnten an der Ufanksphas esouguer d'Féierung iwwerhuelen. 3:1 stoung et fir d'Lëtzebuerger, ma d'Griichen, déi als Favorit an dëse Match gaange sinn, hu sech dovun net aus der Rou brénge gelooss. D'Rout Léiwen konnten deen héije Niveau awer nach eng gutt Zäit halen a louchen och nach mat 10:9 am Avantage, ier dunn awer d'Griiche Gas ginn hunn. Séier konnte si de Kommando iwwerhuelen an och d'Féierung. Um Enn hunn d'FLVB-Hären den éischte Saz du misse mat 20:25 ofginn. Am zweete Saz hunn d'Gäscht dunn awer hir Stäerkt ënner Beweis gestallt a si hunn de Lëtzebuerger Häre gewisen, wat si kënnen. Um Enn goung den zweete Saz dunn och däitlech mat 25:16 u Griicheland. Den drëtte Saz huet nees net gutt ugefaange fir d'FLVB-Selektioun, well si louchen direkt nees mat 0:3 am Réckstand. D'Rout Léiwen hunn awer gekämpft a konnten de Saz spannend gestalten, ma um Enn hu si och dëse Saz verluer, dat mat 21:25 an domat och de Match a schléissen d'Pool G mat 3 Punkten op der leschter Plaz of.