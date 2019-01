© AFP

A Frankräich konnt Monaco sech no Eelefmeterschéisse géint Rennes duerchsetzen. Bordeaux klappt Le Havre mat 1:0 a Guingamp suergt fir eng déck Iwwerraschung an eliminéiert de PSG. An England huet Manchester City den Drëttligist Burton Albion mat 9:0 iwwerrannt. A Spuenien konnt Getafe eng 1:0-Victoire géint Valladolid feieren. Girona an Atlético Madrid spillen 1:1 gläich a Villareal an Espanyol Barcelona deelen 2:2. Real Madrid wënnt mat 3:0 géint Leganes.

Frankräich

An der Coupe de la Ligue sollt et direkt am éischte Match richteg spannend ginn, hei stounge sech Monaco a Stade Renns géigeniwwer. D'Gäscht vu Rennes konnten no 30 Minutten a Féierung goen, dat duerch ee Gol vum Bourigeaud op Virlag vum Ben Arfa. Monaco konnt no der Paus allerdéngs eng Reaktioun weisen a konnt duerch de Rony Lopes an der 55. ausgläichen. Dono sollt laang Zäit näischt geschéien an et huet missen an d'Eelefmeterschéisse goen an do gouf et ee richtege Krimi. Um Enn war et nämlech den 20 Joer jonke Golkipp vu Monaco, de Loic Badiashile, deen den entscheedenden Eelefmeter markéiere konnt, dat nodeems Monaco dräimol a Rennes véiermol verschoss haten. Domat geet et fir Monaco weider an d'Halleffinall.An enger weiderer Véierelsfinall konnt sech e Mëttwoch Girondins Bordeaux mat 1:0 géint Le Havre duerchsetzen. Den decisive Gol huet de Kalu an der 70. Minutt geschoss.Da gouf et awer nach eng fauschtdéck Iwwerraschung an zwar d'Aus fir Paris St. Germain. Si hu sech iwwerraschend mat 1:2 géint Guingamp misse geschloe ginn. Nodeems an der éischter Hallschent keng Goler gefall waren, ass et dunn an der zweeter Hallschent e bësse méi hektesch zougaangen. An der 61. Minutt krut Guingamp een Eelefmeter zougesprach, deen den Thuram allerdéngs verschoss huet. 2 Minutte méi spéit konnt den Neymar dunn den 1:0 fir de PSG markéieren. An der Schlussphas ass dunn awer alles schif gelaf: an der 81. Minutt ee weideren Eelefmeter fir Guingamp an déi Kéier war et den N'Gbakoto, deen ugetrueden ass an och getraff huet. An der 93. Minutt dunn den absolutte Schock. Et gouf nämlech tatsächlech nach een Eelefmeter fir den Underdog. Den Thuram, deen deen éischte Strofstouss verschoss hat, ass nach eemol ugetrueden an huet sech zum Held vum Owend entwéckelt, hien huet nämlech fir d'2:1-Schlussresultat gesuergt an eliminéiert domat de ganz grousse Favorit.An den Halleffinalle stinn domat Lyon, Monaco, Bordeaux a Guingamp.

England

An England war et dann e Match vum EFL Cup, aktuell och bekannt als Carabao Cup oder League Cup. Hei spillen d'Ekippen aus de véier héchsten Englesche Ligue géinteneen an de Gewënner qualifizéiert sech fir d'Uefa Europa League.Um Mëttwoch stounge sech hei Manchester City a Burton Albion géigeniwwer. An den Drëttligist hat am Etihad Stadium zu Manchester een nawell schwéiere Stand. Nëmme 5 Minutte laang konnte si dem Drock Stand halen, ier den De Bruyne den 1:0 markéiere konnt. Vun der 30. bis déi 37. Minutt ass et dunn awer ganz batter ginn, well do sinn direkt 3 Goler gefall fir den amtéierenden englesche Champion. De Gabriel Jesus konnt direkt zweemol markéieren an den Zinchenko eemol. An der zweeter Hallschent sollt et nach schlëmmer ginn, well do konnt City nach 5 Goler dropsetzen. De Foden, de Walker an de Mahrez hunn alleguerten 1 Gol geschoss an de Gabriel Jesus konnt nach zweemol markéieren. Um Enn ass et ee méi wéi kloert Resultat a Manchester City geet mat engem 9:0-Avantage an de Retourmatch.

Spuenien

Kee Gewënner gouf et e Mëttwoch den Owend an der Copa del Rey tëscht Girona an Atlético Madrid. Dobäi haten d'Gäscht aus der spuenescher Haaptstad de Match gutt ugefaangen. No nëmmen 9 Minutte konnt den Antoine Griezmann nämlech schonns den 1:0 markéieren. D'Katalanen hunn e Mëttwoch den Owend awer gutt dogéint gehalen a si konnten an der 34. Minutt ausgläichen. De Garcia hat de Lozano lancéiert an deen huet fir d'Haushäre markéiert. Bis zum Enn sollt kee Gol méi falen an esou goung et och mat dësem Resultat op en Enn.Getafe huet méi spéit da mat 1:0 doheem géint Real Valladolid gewonnen. Den entscheedende Gol huet den Angel an der 92. Minutt geschoss. Genau sou eng spannend Schlussphas gouf et am Match tëscht Villareal an Espanyol Barcelona. D'Gäscht vu Barcelona sinn an der 15. Minutt mat 1:0 a Féierung gaangen, dat duerch den Darder. An der 71. Minutt konnt de Lopez den 2:0 markéieren an domat hunn d'Gäscht sech wuel ze sécher gefillt, well an der 85. an an 89. Minutt konnt Villareal duerch den Ekambi an de Bacca nach zwee Goler schéissen, esou dass de Match um Enn mat engem 2:2 op en Enn geet. An der leschter Partie konnt sech dann nach Real Madrid kloer mat 3:0 doheem géint Leganes behaapten. Fir déi Kinneklech hunn de Sergio Ramos, de Lucas Vazquez an de Junior Vinicius getraff.