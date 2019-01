© pressphoto.rtl.lu (Archiv)

An der aktueller Weltranglëscht kënnt d'Lëtzebuerger Nummer Eent op déi 103. Plaz.



An der 1. Ronn vun der Qualifikatioun hat d'Mandy Minella an 3 Sätz géint d'Pemra Ozgen aus der Tierkei gewonnen.



Géint d'Wäissrussin huet d'Lëtzebuergerin dann elo am 4. Match fir d'4. verluer.