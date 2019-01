© AFP

Dorënner 28 professionell Spiller, een dovunner soll bei de US Open matgespillt hunn. De kriminelle Reseau aus Armenien hätt Millioune gemaach mat Wetten op ofgeschwate Matcher. Et wiere Partië bei ITF Future an Challenger-Tournoie gewiescht.



Bei der Policeaktioun en Donneschdeg goufen ënnert anerem 11 Haiser duerchsicht an 42 Bankkonten agefruer.