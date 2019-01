Den 18. November hat déi Lëtzebuerger Futtballnationalekipp hire leschte Match. Et war den 1:1 an der Nations League a Moldawien.

© pressphoto Archiv

D'FLF-Formatioun hat duerno kee Rendezvous méi. De Franky Hippert huet beim Nationaltrainer Luc Holtz nogefrot, ob deen dann elo zanterhier Congé hat: Nee, dat war kloer net de Fall, esou de Concernéierten. Fir d'éischt gouf emol d'Analys vun der Nations League gemaach. Dono hat de Luc Holtz d'Méiglechkeet, fir op London ze goen, wou e sech mat deenen aneren Nationaltraineren austausche konnt. Da war hien och nach zu Dublin bei der Auslousung vun der EM-Qualifikatioun an dann ass hien och nach permanent am Kontakt mat de Spiller.





Futtball-Nationalekipp/Reportage Franky Hippert



D'Enttäuschung iwwert d'Defaite géint Wäissrussland an domat d'Net-Qualifikatioun fir d'Halleffinalle vun der Nations League war grouss. Et ass een natierlech gespaant, wat no der detailléierter Analys d'Conclusioune vum FLF-Nationaltrainer sinn. De Luc Holtz ass der Meenung, dass et gréisstendeels Klengegkeete waren, déi den Ënnerscheed gemaach hunn.

Dat neit Joer huet ugefaangen a bis virun e puer Joer gouf et dunn ëmmer den traditionelle Stage am Januar fir d'Rout Léiwen. Deen ass awer och dëst Joer nees net, dozou sot de Luc Holtz, dass d'BGL-Ligue-Veräiner alleguerte selwer eng Preparatioun maachen an dass ee se net aus där Preparatioun wéilt erausrappen.

2019 steet fir d'Lëtzebuerger Futtballnationalekipp d'Europameeschterschaftsqualifikatioun um Programm, déi am Mäerz ufänkt.