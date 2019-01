U wat feelt et der Lëtzebuerger Nationalekipp? (10.01.2019) 0:3 huet d'Lëtzebuerger Nationalekipp e Mëttwoch den Owend an der Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft géint Griicheland verluer.

Um Enn vun der Campagne bleiwen 3 Punkten aus 6 Matcher. D'Lëtzebuerger kruten domat virleefeg hir Grenzen opgewisen. De Marc Burelbach an de Joé Feiereisen hunn zesumme mat den 2 Profie Chris Zuidberg a Kamil Rychlicki de Bilan gezunn.

Zanter 3 Joer sinn déi zwee Lëtzebuerger als Profi ënnerwee. De Chris Zuidberg huet d'Karriär vum Sportzaldot ageschloen a spillt de Moment an der héchster belscher Divisioun bei VBC Waremme. De Kamil Rychlicki huet de méi schwéiere Wee gesicht a sech ouni weider Ënnerstëtzung an der Volleyball-Zeen etabléiert. An enger vun de beschte Ligae vun der Welt ass de Spiller vu Consar Ravenna ee vun de beschten Ugräifer.

Och am Match géint Griicheland hu béid Profien hir Qualitéiten ënnerstrach. De Kamil Rychlicki war mat 15 Punkte beschten Attaquant an de Chris Zuidberg mat 4 Blockpunkten de beschte Blockspiller vum Match.

An awer ass et net duergaangen, fir géint de Leader aus dem Grupp G een oder méi Sätz ze gewannen. Zënter 5 Joer ass Lëtzebuerg am Härevolleyball Nummer 1 bei de méi klenge Länner. Fir mat deene grousse matzespillen, geet et schonn duer, mee fir virbäi ze sinn awer nach net. Do kann een d'Fro stellen wou et da soll higoen?

Dobäi feelt et net nëmmen un de Spiller. Och den Encadrement spillt eng grouss Roll, wann een op héchstem Niveau ënnerwee ass. Dëst ass natierlech méi einfach an engem professionelle Club, wéi an engem nationale Verband, wou nach Villes vum Benevolat ofhänkt.

Als nächst sti fir d'FLVB-Selektioun d'Spiller vun de klenge Länner am Montenegro um Programm, wou si hir Goldmedail ze verdeedegen hunn.