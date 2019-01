Athletic Bilbao muss sech doheem 1:3 géint Sevilla geschloe ginn.Betis Sevilla a Real Sociedad ginn 0:0 auserneen.A Levante ka sech doheem iwwerraschend 2:1 géint Barcelona duerchsetzen. An der Paus war Levante 2:0 vir, ma an der 85. Minutt konnt de Coutinho via Eelefmeter op 1:2 verkierzen. Dobäi hat Barça iwwer 60% Ballbesëtz.Barcelona huet awer nach d'Chancen weiderzekommen, well vun de 1/16-Finallen u gëtt an der Copa del Rey mat Aller- a Retourmatch gespillt.