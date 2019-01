© Val Wagner

Di Lëtzebuerger Handball Nationaleqkipp spillt jo vun e Freideg bis e Sonndeg 3 EM-Prequalifikatiounsmatcher géint Irland, Bulgarien a Groussbritannien, dëst am Gymnase vun der Coque.

En Donneschdeg hat d'Handballfederatioun eng Pressekonferenz organiséiert, wou et ënner anerem Präzisiounen iwwert de Verlaf vum internationalen Handball Weekend goufen.

De leschte Weekend gouf sech géint d'USA preparéiert. E Freideg den Owend vun 20 Auer un ass et wou et zielt. Den éischte Rendez-vous ass géint Irland. Nëmmen den éischten an dëser Prequalifikatiounsgrupp kënnt eng Ronn virun.





EM-Prequalifikatiounsmatcher - Reportage vum Serge Olmo



Et gouf sech seriö op dëse Rendezvous virbereet an d’Preparatiounsmatcher géint d’USA hu positiv Resultater mat sech bruecht.De Kader ass allgemeng zimlech jonk a schéngt sech lues a lues ëmmer besser ze fannen. Den Nationaltrainer Nikola Malesevic wëll resolut nëmmen Match fir Match kucken, hien hëlt gären eng Hürd no där anerer.Den objektiv schwéierste Géigner sinn d’Bulgaren. De Käerjenger Mikel Molitor huet hiert d’Spill studéiert. Et wier den typeschen Ost-Handball, mat e bëssi méi Gemuerks, méi physesch, net esou technesch. D'Lëtzebuerger wieren op hirer Säit extrem jonk a séier... an déi Vitess misst een ausnotzen.Bei de Preparatiounsmatcher ware vill Leit an den Halen an d’Ekipp gouf gutt ënnerstëtzt. Dat kann e Virdeel sinn.Et ass am Fong e Novum als Favorit an eng Qualifikatioun ze goen. Dat ass awer net desagreabel, sou de Bierchemer Ben Weyer. Et wier eng nei Roll an déi ee sech emol era fanne misst.Um Freideg dierft et am Prinzip eng logesch Victoire ginn. E Samschdeg um 18 Auer géint Bulgarien kinnt d’Decisioun ëm di éischt Plaz falen.

Virum Match vun de Lëtzebuerger dee jo um 20 Auer ass, spillt Groussbritannien géint Bulgarien. Déi Partie ass scho vu 17 Auer un.