Déi muss hien an den Aachtelsfinall-Matcher géint den FC Liverpool ofsëtzen, déi den 19. Februar an den 13. Mäerz gespillt ginn.



Den Thomas Müller war géint Amsterdam an der 75. Minutt mat enger rouder Kaart vum Terrain geflunn, nodeems en den Nicolas Tagliafico am Duell mat gestrecktem Been mat de Stollen um Kapp erwëscht hat. Den Tagliafico huet nach op der Plaz musse gebutt ginn.



De Müller sot nom Match et wier keng Absicht gewiescht, säin Trainer Nico Kovac huet d'rout Kaart awer als berechtegt ugesinn.Fir den Thomas Müller war et déi éischt rout Kaart als Profi zanter sengem Debut 2009.