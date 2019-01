© AFP (Archiv)

Vum 25. bis de 27. Januar ass an der Coque um Kierchbierg déi 21. Editioun vum Euro Meet. Um Freideg huet d'Schwedin Sarah Sjöström hir Participatioun confirméiert. D'Schwëmmerin hat beim Euro Meet 2017 iwwer alleguer d'Sprintstrecken am Crawl an am Papillon an de Virleef an an de Finallen d'Meetrekorder verbessert.Den 22. Mäerz 2008 huet d'Sarah Sjöström zu Eindhoven hiren éischte vun am Ganze 14 EM-Titele am 50-Meter-Baseng gewonnen, deemools an der Zäit vun 58 Sekonnen a 44 Honnertstel iwwer 100 Papillon. Haut hält déi 25 Joer als Schwëmmerin de Weltrekord mat 55 Sekonnen an 48 Honnertstel. Geschwomm ass d'Sarah Sjöström dëse bei den Olympesche Spiller 2016 zu Rio de Janeiro a Brasilien. Als Kinnigin vun de Sprintstrecken hält si och d'Weltrekorder iwwer 50 Meter Papilon, 50 Meter Crawl an 100 Meter Crawl.Nieft der Schwedin ass och nees de Marco Koch mat vun der Partie. Den Däitschen ass zanter 2013 beim Euro Meet mat dobäi. Iwwer 200 Meter Brasse huet hien direkt 6 Mol hannerenee gewonnen.