Den Alexander Loginow, deen zwee Joer wéinst Dopping gespaart war, huet e Freideg iwwerraschend de Sprint-Weltcup iwwer 10 Kilometer zu Oberhof an Däitschland gewonnen. De Russ war ouni Feeler bliwwen an hat um Enn e Virsprong vu 25 Sekonnen op den Norweger Johannes Thignes Bö, deen am Stoen ee Feeler geschoss huet. Op déi drëtte Plaz ass de Schwed Sebastian Samuelsson gelaf. Hien huet d'Scheiwen all getraff an hat ee Réckstand vu 36 Sekonnen. D'Course ëm déi drëtte Plaz war spannend déi däitsch Benedikt Doll an den Arnd Peiffer hu mat jee engem Feeler de Podium ëm 2 respektiv 2,5 Sekonne verpasst.No 9 Courssen läit de Johannes Thinges Bö mat 481 Punkten am Gesamtweltcup virop. Op der zweeter Plaz steet de Russ Alexander Loginow mat 372 Punkten an de Martin Foucade ass mat 299 Punkten den Drëtten.