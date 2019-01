© Progrès Nidderkuer

De Youn Czekanowicz war zanter sengem Depart bei Gent am Juli 2018 ouni Veräin. Den 18 Joer ale Goalkeep gouf ënnert anerem zu Leverkusen a bei der Gantoise forméiert. De Czekanowicz, deen och schonn am A-Kader vun der Lëtzebuerger Nationalekipp als Nummer 3 dobäi war, kann awer eréischt vun der nächster Saison un, fir de Progrès offiziell Matcher spillen, well déi Nidderkuerer schonn zwee Transferten am Wanter wäerten hunn. Den U19- an U21-Nationalgolkipper huet e Kontrakt vu 4 Saisone beim Veräin aus dem Stade Jos Haupert ënnerschriwwen.



De Belmin Muratovic huet schonn een neie Kontrakt beim Progrès Nidderkuer ënnerschriwwen, deen zweeten Transfert wäert an deenen nächsten Deeg nach dobäi kommen.



Schreiwes vum Progrès Nidderkuer:



Le FC Progrès Niederkorn remercie son partenaire LAPIDAR pour son accueil lors de la présentation officielle de son nouveau gardien, Youn Czekanowicz qui portera le numéro 81.

Passé par Leverkusen puis La Gantoise, Youn a une formation révélatrice de son niveau. Il est actuellement international U19 & U21 Luxembourgeois, a déjà malgré son âge été convoqué en équipe nationale A et viendra apporté une saine concurrence aux gardiens de l’effectif.

Il participera aux 4 séances collectives en soirée ainsi qu’aux 4 séances organisées en matinée pour un groupe réduit, composé de 12 joueurs, dès la reprise de notre équipe fanion prévue ce lundi 14/01/2019. Il sera en mesure de disputer des rencontres officielles avec notre club à partir de la saison 2019/2020 étant donné que les deux transferts autorisés lors du mercato hivernal ont respectivement été utilisés pour Belmin Muratovic ainsi qu’un renfort offensif qui sera présenté prochainement.

Les deux parties ont trouvé un accord pour les 4 prochaines saison à partir de juin 2019.

Notre nouveau joueur est considéré comme Première Licence et s’inscrit parfaitement dans le projet du Progrès qui consiste à améliorer la qualité de son effectif avec des joueurs prometteurs en contribuant à développer leur fort potentiel.