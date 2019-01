© AFP

An der Bundesliga war et um Freideg d'Nouvelle, datt de Friedhelm Funkel Düsseldorf um Enn vun der Saison wäert verloossen. Gespréicher tëscht dem Veräin an dem Trainer iwwert eng weider Zesummenaarbecht an eng Verlängerung vum Kontrakt wäre geplatzt.De Funkel hat d'Fortuna am Mäerz 2016 iwwerholl an 2018 de Veräin no 5 Joer an der zweeter Bundesliga erëm an déi éischt Bundesliga gefouert.Keine Einigung auf eine Vertragsverlängerung im Trainingslager

Fortuna Düsseldorf und Trainer Friedhelm Funkel haben sich im Trainingslager in guten Gesprächen über die weitere Zusammenarbeit ausgetauscht. Das Angebot von Fortuna Düsseldorf, konkrete Vertragsgespräche dann aufzunehmen, wenn absehbar ist, in welche Richtung sich die Spiele der Rückrunde entwickeln, lehnte Friedhelm Funkel ab. Damit wird sein Engagement bei Fortuna Düsseldorf am 30. Juni 2019 enden.

„Wir haben in der Saison 2017/2018 den Vertrag von Friedhelm Funkel bereits in der Winterpause verlängert, weil es um den langfristigen Aufbau einer Aufstiegsmannschaft ging", erklärt Fortunas Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer, „in diesem Jahr gibt es eine andere Situation, da wir das kurzfristige Ziel des Klassenerhalts haben, was für Fortuna Düsseldorf von überragender Bedeutung ist. Angesichts dessen haben wir im Verein mit allen Gremien verabredet, konkrete Vertragsgespräche mit dem Trainer, aber auch mit den Spielern und dem Funktionsteam erst zu führen, wenn absehbar ist, wie sich die Spiele in der Rückrunde entwickeln." Schäfer erläutert: „Friedhelm Funkel akzeptiert diesen Standpunkt, bestand allerdings auf eine schnelle Lösung in der Winterpause. Deshalb konnten wir hier leider keinen gemeinsamen Kompromiss finden. Wir respektieren Friedhelms Entscheidung und bedauern es sehr, dass wir keine Einigung erzielen konnten. Der gesamte Verein, Friedhelm Funkel und die Mannschaft werden jetzt zusammen alles dafür geben, den Klassenerhalt zu erreichen."

Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel sagt: „Wir schätzen die hervorragende Arbeit von Friedhelm Funkel und haben großes Vertrauen in ihn. Er ist ein absoluter Profi, der bis zum letzten Tag seine gesamte Kraft für die Fortuna einsetzen wird."