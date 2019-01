Fir d'Sparta geet et am Championnat nach ëm déi leschte Plaz am Titelgrupp. E Freideg den Owend huet ee géint de Leader awer mat 69:86 verluer.

© Archiv

Bei den Dammen an den Häre gouf e Freideg den Owend schonn ee Match vum 16. Spilldag an der Total League gespillt. A béide Partië stounge sech d'Sparta Bartreng an d'Etzella Ettelbréck géigeniwwer. Bei den Häre konnt sech de Leader vun Ettelbréck behaapten a bei den Damme gouf et eng Victoire fir d'Sparta.

Häre-Basket

Fir d'Sparta geet et nach ëm déi 6. an domadder leschte Plaz am Titelgrupp vum Championnat. 3 Spilldeeg viru Schluss gouf et e Freideg den Owend awer eng Defaite géint de Leader Etzella Ettelbréck. Um Enn huet ee sech misse mat 69:86 geschloe ginn.Nom éischte Véierel louch d'Lokalekipp mat 20:29 hannen, bis d'Paus ass dëse Réckstand weider gewuess an esou ass ee beim Tëschestand vu 34:50 an d'Kabinn gaangen. No der Paus ass et deene Bartrenger gelongen de Retard liicht ze verkierzen an esou louch een 10 Minutte viru Schluss mat 52:64 hannen. Am leschte Véierel ass et der Lokalekipp och net gelongen d'Partie nach eng Kéier spannend ze maachen an esou verléiert een um Enn verdéngt mat 69:86. Duerch dës Defaite kéinten d'Musel Pikes e Samschdeg duerch eng Victoire géint de Racing an der Tabell mat der Sparta gläichzéien.Bei der Sparta war de Rodgers mat 21 Punkten de beschte Spiller, bei der Etzella huet de Mc Nutt 27 Punkte markéiert.

Damme-Basket

D'Sparta Bartreng konnt sech e Freideg den Owend duerch eng besser zweet Hallschent knapp mat 86:75 géint d'Etzella Ettelbréck behaapten. Et war eng enk Partie tëscht béiden Ekipp an esou war et bis zum Schluss spannend. No 10 Minutte louchen déi Bartrengerinne mat 20:18 am Avantage. Duerno hunn d'Gäscht e bësse besser getraff, sou datt si an der Paus mat 49:45 a Féierung louchen. D'Sparta konnt am drëtte Véierel de Match nees dréinen a sech e Virsprong vun zwee Punkten erausspillen. An de leschten 10 Minutten huet d'Lokalekipp et fäerdeg bruecht, de Géigner op Distanz ze halen, de Virsprong weider auszebauen an de Match mat 86:75 ze gewannen.Bei der Sparta huet d'Hernandez mat 30 Punkte am Beschte markéiert. Bei der Etzella war et d'Montgomery mat 22 Punkten.