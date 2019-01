© pressphoto (Archiv)

Fir de Kont vum 18. Spilldag an der National huet Pau e Freideg den Owend auswäerts mat 0:1 géint den Tabellenzweete mat 0:1 verluer. Dehuet fir Pau déi 90 Minutten duerchgespillt. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet sech am Match ëmmer nees an Evidenz gesat, ma e Gol wollt him net geléngen. An der 82. Minutt huet hien déi giel Kaart gesinn.An der Ligue 2 a Frankräich huet Metz e Freideg den Owend auswäerts mat 1:0 géint Orleans gewonnen. Den decisive Gol huet de Boulaya an der 34. Minutt geschoss. Desouz bei Metz awer déi 90 Minutten iwwer op der Bänk. Metz bleift an der Tabell op der 1. Plaz.An der Ligue 1 huet Lille, d'Ekipp vum, auswäerts mat 3:1 géint Caen gewonnen. D'Goler fir Lille hunn de Pepe, de Leao an den Araujo geschoss. Duerch dës Victoire bleift Lille op der zweeter Plaz an der Tabell.