Fir d'Gladiators Tréier an dengouf et e Freideg den Owend an der zweeter Däitscher Basketball-Bundesliga keng Victoire zu Chemnitz. An enger enker Partie huet ee sech um Enn misse mat 81:87 (18:19, 25:23, 21:17, 17:28) géint de Leader geschloe ginn. De Lëtzebuerger huet 6 Punkte markéiert. No 18 Spilldeeg steet Tréier mat 18 Punkten an der Tabell op der 8. Plaz a géing den Ament de Sprong an d'Playoffs esou just packen.