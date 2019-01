© AFP

Um Samschdeg stoung zu Oberhof d'Poursuite vun den Dammen an Hären um Programm an dëst sollt ee mat schwéiere Konditioune ginn wëll et gouf nawell vill Loft an esou goufen och vill Feeler vun all de Leeferinne a Leefer geschoss.Bei den Hären war et un der Spëtzt e bësse méi spannend wéi bei den Dammen wëll et waren de Fransous Martin Fourcade an de Norweger a momentan 1. am Generalklassement, Johannes Boe, déi zäitgläich bei dat lescht Schéisse komm sinn. Hei hat de Norweger déi besser Nerven an huet am Géigesaz zum Fourcade 1 Feeler manner geschoss. Hannert der Spëtzt hunn de Lukas Hofer an den Arnd Peiffer vun dësen 2 Feeler vum Fourcade profitéiert, all d'Scheiwe si wäiss ginn a soumat konnten se de Fransous iwwerhuelen. Am Sprint konnt sech dunn den Arnd Peiffer virum Lukas Hofer déi 2. Plaz sécheren.D'Italienerin Lisa Vittozzi dat um Donneschdeg schonn de Sprint fir sech entscheede konnt, a soumat hei och als 1. an d'Course gaangen ass, sollt der Konkurrenz dann och keng Chance loossen a louch déi ganz Course iwwer un der Spëtzt a sollt och ni richteg a Gefor duerch d'Konkurrenten geroden. Hannendrun gouf sech un de Positiounen awer monter ofgewiesselt an zum Schluss waren et dann d'Slowakin Anastasia Kuzmina an d'Franséisin Anais Chevalier déi sech déi 2. an 3. Plaz konnte sécheren.Fir eng ganz staark Leeschtung hat déi Däitsch Leeferin, Franziska Preuss, gesuergt, dat sech vun der 45. op déi 6. Plaz konnt no vir kämpfen.