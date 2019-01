An enger spannender Course zu Adelboden gewënnt de Marcel Hirscher virum Henrik Kristoffersen an Thomas Fanara.

© AFP

Den éischten Duerchgang huet immens vill Spannung versprach wëll déi éischt 4 louchen an engem Ofstand vun 22 Honnertstel beieneen. Dobäi war et dës kéier net de Marcel Hirscher deen op der 1. Plaz louch mee de Norweger Henrik Kristoffersen. Drëtten war de Fransous Alexis Pinturault.Am zweeten Duerchgang huet den anere Fransous, Thomas Fanara, eng ganz staark Leeschtung gewisen a konnt bis op de Podium no vir fueren. Als 2. leschten ass dann de Marcel Hirscher an d'Course gaangen an huet op en neits eng ganz staark Prestatioun gewisen a konnt sech mat engem Virsprong vun iwwer 1 Sekonn op de Fanara un d'Spëtzt sëtzen. Géint dës Leeschtung konnt den Henrik Kristoffersen dann näischt méi entgéint setzen a gëtt mat engem Réckstand vun 71 Honnertstel zweeten.D'Descente vun den Dammen zu St. Anton gouf wéinst dem ville Schnéi annuléiert.