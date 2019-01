© Serge Olmo / RTL Radio Lëtzebuerg

Nodeems Lëtzebuerg e Freideg ganz souverän mat 35:18 géint Irland gewanne konnt, hunn se um Samschdeg géint de wuel stäerkste Géigner, Bulgarien, missen untrieden.Um Terrain huet een awer net vill dovu gesinn wëll mat de Bulgaren an haten d'Lëtzebuerger iwwert de ganze Match keng Problemer. De Virsprong ass am Laf vum Match ëmmer weider ugewuess. Schlussendlech gouf et eng ganz kloer Victoire mat 36:17.De Sonndeg um 17h00 steet dann de leschte Match géint Groussbritannien um Programm.An der éischter Partie vum Dag konnt Groussbritannien mat 32:26 géint Irland gewannen. Laang hate sech d'Briten mat den Iren schwéier gedoen. Eréischt ab der 40. Minutt sinn d'Briten dovugezun an den Iren sinn net méi vill Goler gelongen. Sou dat dës Victoire zum Schluss dann awer ganz souverän agefuer gouf.

Resumé vum Match

Déi éischt 5 Minutten waren nach e bësse verhalen an et stoung 2:2 mee dono hunn d'roud Léiwen sou richteg lass geluecht an hunn de Bulgaren gewisen wien de Favorit an dësem Match ass. D'Deckung vun de Lëtzebuerger stoung immens gutt an hu just ganz wéineg Schëss aus gudde Positiounen zougelooss. Wann d'Bulgaren de Ball net am Gol ënnerbruecht hunn, hunn d'Lëtzebuerger ganz schnell no vir gespillt an esou sinn hinnen ëmmer nees ganz einfach Goler gelongen. No 15 Minutten stoung et da schonn 9:3 fir Lëtzebuerg. D'Féierung konnten se dono ëmmer weider ausbauen, sou dat et no 25 Minutten schonn e komfortabele Virsprong vun 9 Goler (14:5) gouf. Mat engem 15:8 ass et dunn an d'Paus gaangen.Och no der Paus hat sech net vill geännert an d'Lëtzebuerger hunn de Virsprong ëmmer weider ausgebaut. D'Bulgaren kruten weiderhin net vill Golchancen a wann dach dann hunn d'Golkipper vun de roude Léiwen immens vill Bäll aus den Ecker geholl. No 45 Minutten stoung et 26:13 an d'Victoire konnt ee Lëtzebuerg scho bal net méi huelen. Se hunn och dono net zeréck gezunn a ware weider giereg op weider Goler a gewannen mat 36:17. Beschte Spiller um Terrain war den Tommy Wirtz mat 11 Goler.