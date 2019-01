© AFP

Um Samschdeg gouf an England, Frankräich, Spuenien an Italien Futtball gespillt.

Premier League

Opgrond vun engem Feeler an enger Virlag vum Nasri konnt West Ham doheem géint Arsenal gewannen. An der 48. Minutt huet de Koscielny eng Flank vum Felipe Anderson dem Nasri virun d'Féiss gekäppt, deen huet de Ball eriwwer ginn an den Declan Rice huet de Ball aus 11 Meter an den Eck geschlenzt.Mat engem knappen 1:0 konnt sech Liverpool géint den Underdog vu Brighton duerchsetzen. Duerch e Foul vum Gross um Salah huet den Arbitter op de Punkt gewisen an den Ägypter huet dëse selwer verwandelt. Richteg iwwerzeegen konnten se allerdéngs net mee et war eng vun deenen "dreckege" Matcher déi ee muss gewannen wann ee Meeschter wëll ginn.

Ligue 1

Déi éischt Halschent huet sech Paräis immens schwéier gedoen an et ass mat engem 0:0 an d'Paus gaangen. An den zweete 45 Minutten konnt de PSG dann awer alles kloer maachen a konnt duerch Goler vum Cavani (57.', Eelefmeter), Mbappé (70.') a Marquinhos (79.') mat 3:0 gewannen.

La Liga

A Spuenien kënnt den FC Valencia weiderhin net richteg vun der Plaz a spillt géint Valladolid 1:1 an dëst ass domadder schonn dat 11. Gläichspill an dëser Saison.

Coppa Italia: Aachtelsfinall

Schonn no der éischter Halschent louch Lazio ganz kloer mat 4:0 a Féierung. Zwee mol Immobile, Milinkovic-Savic an Luis Alberto hunn d'Goler geschoss. Kuerz no der Paus konnt Novara zwar duerch den Umberto Eusepi verkierzen mee fir méi sollt et awer net méi duergoen.