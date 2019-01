T71 Diddeleng - Basket Esch © Jeff Kettenmeyer

Um Samschdeg gouf souwuel bei den Hären wéi och bei den Dammen de 16. Spilldag gespillt.

Häre-Basket

© Shari Schenten

Tëscht dem T71 Diddeleng an dem Basket Esch kruten d'Spectateuren eng gutt 1. Halschent ze gesinn an där sech d'Heemekipp am 1. Véierel en Avantage vun 8 Punkten konnt erspillen. Am 2. Véierel war de Match ganz ausgeglach an esou ass et mat engem 48:40 an d'Paus gaangen. D'Spannung sollt och an der 2. Halschent erhale bleiwen mee déi Diddelenger waren den Escher en Tick viraus a konnten de Virsprong liicht ausbauen. An deene leschten 10 Minutten wollt de Basket Esch et nach eng kéier wëssen a wollt den Uschloss un déi Diddelenger nees fannen mee Diddeleng huet dës Victoire awer nach ganz souverän agefuer.Guer keng gutt 1. Halschent hat de Racing gespillt. An 20 Minutten sinn hinne just 22 Punkte gelongen a konnte frou sinn dat de Musel-Pikes der och net méi gelonge sinn wéi 37 wëll sou hat sech de Réckstand nach a Grenze gehalen. No der Paus huet de Racing dann awer nach eng kéier alles probéiert a konnt ëm 13 Punkten verkierzen. Am 4. Véierel huet de Racing dann awer wärend 5 Minutte kee Kuef geschoss an d'Musel-Pikes sinn nees dovu gezunn. Dëst war dann och d'Konsequenz dat de Racing mat 53:66 verléiert.Steesel wollt der Fiels am 1. Véierel direkt mol weisen dat um Samschdeg fir si net vill ze huele wär an hu just 10 Punkten zougelooss a selwer der 19 geschoss. D'Fiels wollt sech awer net einfach esou erginn an huet am 2. Véierel dogéint gehalen sou dat de Virsprong vu Steesel net weider ugewuess ass. Aus der Paus eraus huet d'Arantia weider extrem gutt matgehalen a waren zu engem Ament just nach 1 Punkt hannert de Steeseler mee déi Steeseler haten d'Gefor erkannt, hunn den Tempo nees ugezunn an d'Avance ass nees däitlech ginn sou dat se schlussendlech och mat 80:60 gewannen.D'Kordall Steelers hate ganz gutt an dëse Match fonnt an explizit e ganz staarken 1. Véierel gespillt. Do konnte se nämlech ganzer 36 Punkte markéieren an domadder schonn eng Avance vu 16 Punkten erausspillen. Am Véierel dono sinn déi Walfer awer besser aus der Kabinn komm a konnten de Réckstand ëm 7 Punkte verkierzen. No der Paus war et dann awer nees ëmgedréint an d'Steelers hunn hir Avance nees ausgebaut sou dat et elo erëm 15 Punkte waren. Am leschte Véierel hunn se sech dës Victoire dann net méi huele gelooss.

Damme-Basket

Net vill Chance hat Steesel de Wëltzer gelooss andeems se no den éischten 2 Véierelen schonn en Avantage vu 17 Punkten haten. Do hat et de Wëltzer och net gehollef dat se no der Paus ganz gutt konnte mathalen wëll de Réckstand kruten se net verklengert. Zum Schluss huet Steesel dëse Virsprong ganz ofgezockt bis zum Schluss gehalen a gewannen verdéngt mat 81:65. Bescht Spillerin vu Steesel war d'Brittany Martin mat 32 Punkten, 7 Rebounds an 3 Assists.Schonn am 1. Véierel sollt Contern sech en Avantage vun 12 Punkten erausspillen dee se iwwert déi Véierelen dono gutt verdeedegt kruten. An dësen konnten d'Musel-Pikes gutt mathalen mee opgrond vum éischte Véierel verléieren Si dëse Match.Fir de Basket Esch war den 1. Véierel fir ze vergiessen wëll an dësem kruten se just 6 Punkten zesummen an Diddeleng dogéint der ganzer 23. Am 2. Véierel hate se sech dunn erkritt a konnte ganz gutt mathalen allerdéngs awer näischt ophuelen. Och no der Paus huet Esch gutt mat Diddeleng Schratt gehalen mee konnt weiderhin naischt vum Réckstand ophuelen. Am leschte Véierel huet de Basket Esch nach eng kéier alles probéiert a konnt de Réckstand och verklengeren mee et sollt awer net méi duergoen fir nach eng kéier un Diddeleng erun ze kommen.Direkt am éischte Véierel konnt sech Walfer e klenge Virsprong vu 5 Punkten erausspillen a konnt dësem am zweete Véierel ëm weider 2 Punkten ausbauen. Dëst war allerdéngs kee grousse Virsprong an am 3. Véierel ass de Gréngewald nees ganz no u Walfer erukomm a konnten de Match esouguer dréinen nodeems se den 3. Véierel mat 26:14 fir sech entscheede konnten. No dësem staarken 3 Saz gewënnt de Gréngewald dann och mat 73:67.Um Freideg den Owend stounge sech souwuel bei den Hären wéi och bei den Dammen d'Sparta an d'Etzella géinteniwwer. Bei den Dammen konnt d'Sparta mat 86:75 gewannen a bei den Hären war et d'Etzella wat mat 86:69 gewanne konnt.