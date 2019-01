Kuerze Resumé, respektiv een allgemenge Saz. Zum Beispill: E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Volleyball-Championnat bei den Hären an den Dammen de 5. Spilldag.

Häre-Volleyball

Den éischte Saz war e ganz laangen an et gouf fir all Punkt gekämpft mee zum Schluss waren et déi Dikrecher déi dësen mat 41:39 fir sech entscheede konnten. Am 2. Saz konnt Dikrech mat engem dach däitlechen 25:18 op 2:0 stellen éier Fenteng am 3. duerch en 30:28 nach eng kéier verkierze konnt. De 4. Saz sollt dann de leschte sinn a geet wéi den 2. mat engem 25:18 op en Enn.Den éischte Saz konnt Luerenzweiler ganz souverän mat 25:17 gewannen mee dono ass et dann méi enk ginn. Nodeems Péiteng den 2. Sat just ganz knapps mat 23:25 hu missen ofginn, konnten se den 3. mat 25:21 fir sech entscheeden. Am 4. a leschte Saz huet Luerenzweiler dann awer nees e Gang eropgeschalt a gewënnt dësen mat 25:19.3 knapp Sätz sinn duer gaangen fir de Match däitlech mat 3:0 ze gewannen. Am éischte Saz konnt Bartreng mat 25:22 gewannen. Déi 2 dono hunn se all kéiers mat 25:23 fir sech entscheet.Vun dësem Match läit eis nach kee Resultat vir.

Damme-Volleyball

Am éischte Saz haten d'Gäscht vu Walfer guer keng Problemer mam Gym a gewannen dësen mat 25:12. Am 2. Saz war den Gym da vill besser am Match a verléiert dësen just knapps mat 23:25. Net vill Problemer haten déi Walfer dann nees am 3. a leschte Saz nodeems se deen mat 25:17 gewanne konnten.Genee wéi Walfer hat och Fenteng keng Problemer an dat géint Mamer. Mat 25:19, 25:21 an 28:26 sinn d'Sätz op en Enn gaangen.An och am 3. a leschte Match war et en däitlecht Resultat. Just am 1. Saz konnt Péiteng mathalen a verléiert dësen just mat 23:25. An deenen aneren 2 huet den CHEV Dikrech awer kuerze Prozess gemaach a gewënnt dës mat 25:12 an 25:14.