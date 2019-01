D'Heemekipp hat géint d'Gäscht vun Diddeleng iwwerhaapt näischt entgéint ze setzen a kann net 1 Match gewannen. Déi Diddelenger waren einfach ze staark. Deen eenzege Match dee méi knapps ausgaange war, war de Match tëscht dem Steven Georges an dem Gilles Michely, deen den Diddelenger knapps mat 3:2 fir sech entscheede konnt.Nodeems de Marc Dielissen den éischte Match géint de Peter Musko verluer huet, konnt den Houwald déi nächst 4 Matcher fir sech entscheeden. Rued wollt sech awer net sou séier geschloe ginn an d'Danielle Konsbrück an d'Tessy Gonderinger konnten nees op 3:4 verkierzen. Alles kloer gemaach hunn dunn de Luka Bakic am Eenzel an den Irfan Cekic zesummen mam Luka Bakic am Dubbel.E ganz spannende Match kruten d'Spectateuren zu Eiter ze gesinn. Nodeems Iechternach mat 3:1 a Féierung war, konnt d'Heemekipp de Match zu senge Gonschten dréinen a war op eemol mam 4:3 am Avantage. Beim Stand vu 4:4 hunn dunn d'Dubbelen missten entscheeden an déi konnt Eiter-Waldbriedemes allen zwee fir sech entscheeden.Just den éischte Match huet den Tim Janssens géint de Marko Habel mat 1:3 verluer. Dono huet Hueschtert/Folscht näischt méi ubrenne gelooss an huet 6 Victoiren hanerteneen gefeiert.