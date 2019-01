© afp (Archiv)

Momentan ass de Japaner Ryoyu Kobayashi net ze schloen fiert no senge 4 Victoiren op der Vierschanzentournee genau esou weider. Et waren 2 fantastesch Spréng vum Japaner (135 an 136 Meter) an huet domadder d'Konkurrenz deklasséiert. Et war e Virsprong vun 26,4 Punkten op de Kubacki. Op déi 3. Plaz koum de Kamil Stoch.