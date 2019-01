Um Samschdeg war den zweete Meeting an der Coque. Iwwert 3000 Meter gewënnt d'Vera Hoffmann bei den Dammen an de Bob Bertemes bei den Hären.

© Pressphoto (Archiv)

Um Samschdeg war den zweete Meeting an der Coque. Iwwertgewënnt d'Vera Hoffmann an enger Zäit vun 9 Minutten 36 Sekonnen a 95 Honnertstel virum Saskia Daguenet a Lena Kieffer.Bei denvun denwar et de Bob Bertemes dee sech ganz däitlech an 8 Minutten 28 Sekonnen an 97 Honnertstel virum Gil Weicherding a Christophe Kass duerchsetze konnt.