Dobäi louch hien nom éischte Laf nëmmen op der drëtter Plaz. Hei louch nämlech nach säi Landsmann Marco Schwarz a Féierung, fir dee war et awer d'Aus am zweete Duerchgang. Duerch ee gudden zweete Laf konnt den Hirscher sech dunn awer déi 1. Plaz sécheren. Um Enn hat hien eng hallef Sekonn Avance op de Clément Noel aus Frankräich an 71 Honnertstel op den Norweger Henrik Kristoffersen.